Samsung Galaxy Note 20, sempre il migliore business phone (Di mercoledì 5 agosto 2020) Dopo i numerosi leak che hanno anticipato il lancio ufficiale ora il nuovo Samsung Galaxy Note 20 non ha più segreti. Con l’ormai consueto evento online il colosso sudcoreano ha mostrato il suo ultimo top di gamma che come tradizione si rivolge principalmente agli utenti business e a coloro che hanno la necessità di essere produttivi anche in mobilità. Il Samsung Galaxy Note 20 rappresenta una buona sintesi tra gli elementi distintivi di questa famiglia e le linee estetiche della collezione 2020 scelte dal gigante asiatico. Il rettangolone nero del set fotografico posteriore già visto sui Galaxy S20 ritorna anche su questo prodotto come una sorta di elemento distintivo, il cui gusto è del tutto ... Leggi su wired

