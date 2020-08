Salvini ironico sul duo Calenda-Renzi. E il leader di Azione passa agli insulti: «Beviti un mojito, bullo di cartapesta» (Di mercoledì 5 agosto 2020) «Leggo di questi mega spostamenti tra Renzi e Calenda ma, probabilmente, se si mettono insieme hanno i voti che ci sono in quel bar là di fronte». Il leader della Lega Matteo Salvini, oggi a Genova è ironico sulle manovre in corso tra il leader di Azione e Renzi. Calenda replica a Salvini Calenda mastica amaro. E la sua replica velenosa arriva a stretto giro di posta su Twitter. «Ma almeno sapremmo gestirlo quel bar. Tu al massimo puoi berti un mojito al bancone, bullo di cartapesta». Parole che fanno scatenare il popolo del web. Scrive un utente imbufalito: «Quello che vi caratterizza e vi condannerà ... Leggi su secoloditalia

La Mannoia attacca la Lega per il post satirico: "Miserabili"

Che a Fiorella Mannoia non sia mai andato particolarmente a genio Matteo Salvini o più in generale il partito della Lega non è di certo un mistero, questa volta la "rossa" cantante romana, da sempre f ...

