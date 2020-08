Salute: siglato accordo personale dirigenza sanità per premialità 2020 (Di mercoledì 5 agosto 2020) Palmanova, 5 ago – È stato siglato oggi a Palmanova l’accordo tra la Regione e le organizzazioni sindacali per le premialità destinate al personale della dirigenza professionale tecnica ed amministrativa del servizio sanitario regionale. In particolare le risorse sono destinate a premiare due progettualità, di cui una legata all’emergenza Covid-19 e l’altra per i processi di riorganizzazione aziendale. L’importo messo a disposizione è sostanzialmente in linea con quanto già assegnato nelle precedenti annualità e verrà distribuito ai circa 160 dirigenti dell’area contrattuale interessata. Soddisfazione è stata espressa dal vicegovernatore della Regione per la sigla dell’accordo; l’esponente ... Leggi su udine20

