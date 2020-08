Ryanair «viola le norme anti Covid-19» (Di mercoledì 5 agosto 2020) Se la compagnia non porrà rimedio Enac imporrà «la sospensione di ogni attività di trasporto negli scali nazionali» Leggi su media.tio.ch

NDormia : @EnacGov: “@Ryanair viola le norme anti #COVID19. Rimediare o costretti a imporre la sospensione di ogni attività d… - MediasetTgcom24 : Enac: Ryanair viola norme antiCovid | 'O rimedia o vieteremo i decolli degli aerei' #ryanair… - Deiana_Luca9 : RT @Agenzia_Ansa: #Enac: '#Ryanair viola le norme contro il #Covid. O rimedia o stop' #ANSA - fisco24_info : Enac: 'Ryanair viola le norme antiCovid. O rimedia o stop': L'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile ha informato co… - Agenzia_Ansa : #Enac: '#Ryanair viola le norme contro il #Covid. O rimedia o stop' #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Ryanair viola

T esta a testa fra Enac e Ryanair in merito a “ripetute violazioni delle norme sanitarie anti Covid-19 (da parte della low cost irlandese, ndr) attualmente in vigore, disposte dal Governo italiano a ...(Teleborsa) - L’ENAC ha scritto alla compagnia aerea Ryanair per contestare le ripetute violazioni delle norme sanitarie anti Covid-19, attualmente in vigore, disposte dal Governo italiano a protezion ...