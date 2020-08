Ryanair risponde all’ENAC: “Affermazioni errate. Pieno rispetto misure anti Covid” (Di mercoledì 5 agosto 2020) (Teleborsa) – Ryanair risponde all’appunto mosso dall’ENAC, in merito alla presunta violazione delle norme di sicurezza anti Covid, definendo “errate” le affermazioni riportate oggi nel comunicato dell’Ente e precisando che la compagnia “rispetta pienamente le misure stabilite dal Governo Italiano”. “Stiamo facendo tutto il possibile per ridurre l’interazione umana sia a bordo, sia in aeroporto e proteggere la salute in volo”, afferma l’operatore irlandese. Ryanair ribadisce che “è da sempre impegnata a garantire il massimo livello di sicurezza per i propri passeggeri ed equipaggi. Le misure di “Volare Sicuri” sono in linea con le raccomandazioni e le ... Leggi su quifinanza

luigi_daniele : hey @Ryanair_IT, mi avete offerto dei voucher ma voglio il rimborso, ho parlato già in chat settimane fa con un vs… - lamiatrestelle_ : Devo annullare check-in per fare cambio data volo @Ryanair_IT cosa fattibile solo tramite operatore e non da app ma… - lamiatrestelle_ : @Ryanair_IT ho necessità urgente di annullare un check in per fare cambio data volo, cosa fattibile solo tramite op… - oOSelyaOo : @Ryanair_IT Mi cambiate il volo, 1:30 in attrda e ancora non risponde nessuno al vostro call center! Poi volete fare il sondaggio... - Praguebynight79 : Volevo ringraziare @Ryanair_IT per l’efficiente servizio di chat! Ho bisogno di informazioni per un cambio volo, ch… -

Ultime Notizie dalla rete : Ryanair risponde Ryanair risponde all'ENAC: Affermazioni errate. Pieno rispetto misure anti Covid Il Messaggero Aeroporto di Catania: Ryanair annuncia nuovo volo Catania – Vienna

Ryanair, la compagnia aerea numero 1 in Europa ha annunciato una nuova rotta da Catania a Vienna, con due collegamenti alla settimana a partire da ottobre 2020, nell’ambito dell’operativo in programma ...

Ryanair vola da Napoli e Catania a Vienna

Ryanair ha annunciato una nuova rotta da Napoli a Vienna, con tre collegamenti alla settimana a partire da ottobre 2020, nell’ambito dell’operativo in programma per l’inverno 2020. Roberto Barbieri, a ...

Ryanair, la compagnia aerea numero 1 in Europa ha annunciato una nuova rotta da Catania a Vienna, con due collegamenti alla settimana a partire da ottobre 2020, nell’ambito dell’operativo in programma ...Ryanair ha annunciato una nuova rotta da Napoli a Vienna, con tre collegamenti alla settimana a partire da ottobre 2020, nell’ambito dell’operativo in programma per l’inverno 2020. Roberto Barbieri, a ...