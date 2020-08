Ryanair non rispetta le norme anti-Covid sugli aerei, Enac: ‘Si valuterà lo stop dei voli da e per l’Italia’ (Di mercoledì 5 agosto 2020) La compagnia irlandese Ryanair non starebbe rispettando tutte le norme anti-Covid a bordo degli aerei. Ed è per questo motivo che Enac, con un comunicato stampa, ha reso noto che potrebbe valutare la sospensione dei voli Ryanair da e per l’Italia. Ryanair non rispetta le norme anti- Covid sugli aerei Nel comunicato stampa dell’Enac si legge che Ryanair sistematicamente non si attiene alle disposizioni previste in Italia per limitare la diffusione del virus: non viene, infatti, rispettata la distanza tra i ... Leggi su ilcorrieredellacitta

