Rugby femminile vietato alle donne trans? (Di mercoledì 5 agosto 2020) Potrebbe accadere. Dopo l’affermazione del World Rugby, l’organo di governo che comprende ben 120 sindacati nazionali. Le donne trans, ha affermato, avrebbero vantaggi significativi rispetto alle donne cisgender. Da questo deriverebbe la possibilità che le donne trans non possano essere ammesse a giocare partite di Rugby femminile. E sarebbe anche la prima federazione sportiva a sancire un simile divieto. La questione sollevata avrebbe fondamento in una ricerca. Secondo quanto emerso, una donna cisgender, in un corpo a corpo con un’atleta trans, esisterebbe un rischio di lesioni più elevato del 20/30%. Il web site “The Guardian”, avrebbe messo gli occhi su una bozza della ... Leggi su sport.periodicodaily

LucaTubia : RT @BenettonRugby: L’unione fa la forza, mai come in questa occasione. #RedPanthers, @RugbyMogliano, #RugbySilea un sodalizio fra le tre re… - ottopagine : Rugby femminile, uno spiraglio per le qualificazioni mondiali - ce_rigoni : World Rugby Ranking femminile: per le azzurre un quinto poco straordinario, che sposta poco - Rugbymeet : L'unione fa la forza anche nel rugby femminile, ecco il nuovo progetto nato in Veneto - wordsandmore1 : ? @BenettonRugbyTreviso – L’unione fa la forza: #RedPanthers, #MoglianoRugby1969 e #SileaRugby1981 hanno deciso di… -

Ultime Notizie dalla rete : Rugby femminile Nasce un progetto per lo sviluppo del rugby femminile in Veneto - Campionato italiano rugby Femminile RugbyMeet In coda al gruppo

Si svolgerà nella stessa giornata anche la finale di rugby in carrozzina, con occhi puntati sui campioni ... si terranno un totale di 15 eventi finali tra cui spiccano la maratona maschile e femminile ...

Rugby femminile, potrebbe cambiare il format del torneo europeo di qualificazione alla Coppa del Mondo 2021

Dopo l’iniziale rinvio a causa dell’emergenza sanitaria, che aveva visto saltare il torneo europeo di qualificazione alla Coppa del Mondo 2021 di rugby femminile, inizialmente in programma a settembre ...

Si svolgerà nella stessa giornata anche la finale di rugby in carrozzina, con occhi puntati sui campioni ... si terranno un totale di 15 eventi finali tra cui spiccano la maratona maschile e femminile ...Dopo l’iniziale rinvio a causa dell’emergenza sanitaria, che aveva visto saltare il torneo europeo di qualificazione alla Coppa del Mondo 2021 di rugby femminile, inizialmente in programma a settembre ...