Rotta balcanica, così i migranti arrivano in Italia (Di mercoledì 5 agosto 2020) Un viaggio di migliaia di chilometri che dalla Turchia arriva nel cuore dell’Europa. Da quando nell’estate del 2015 si è aperta la Rotta balcanica, milioni di migranti hanno percorso la penisola per raggiungere i Paesi dell’Unione europea. Un flusso che è diminuito in seguito all’accordo tra l’Ue e la Turchia a inizio 2016, ma che non … Rotta balcanica, così i migranti arrivano in Italia InsideOver. Leggi su it.insideover

