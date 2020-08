Romina Power e il nuovo fidanzato: dedica d’amore “sospetta” sui social (Di mercoledì 5 agosto 2020) Il web è impazzito a causa di alcuni indizi condivisi da Romina Power. Da quanto scritto, i fans ipotizzano che la cantante possa aver trovato un nuovo amore. In molti si domandano se la celebre ex moglie di Al Bano Carrisi, Romina Power, abbia un nuovo fidanzato. Questo rumor sta girando da qualche giorno sul … L'articolo Romina Power e il nuovo fidanzato: dedica d’amore “sospetta” sui social è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

infoitcultura : Romina Power, la mamma una vera dea: trattenete le lacrime FOTO - infoitcultura : Romina Power calorosa accoglienza | Dedica improvvisata per Yari Carrisi - infoitcultura : Romina Power “allarga la famiglia”: fan al settimo cielo per lei - infoitcultura : Romina Power guerriera nel sociale | La battaglia : “Dovrebbe essere così” - infoitcultura : Al Bano Carrisi riceve Andrea Bocelli dopo la 'fuga' di Romina Power: cosa accade a Cellino -

Ultime Notizie dalla rete : Romina Power

Spazio tra le pagine di Gente per Yari Power Carrisi. Si parla del secondogenito di Al Bano e Romina Power per la storia d’amore con Thea Crudi. Una storia d’amore che è anche un sodalizio artistico, ...Continua l’estate di Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso, fra amici e risate a Cellino San Marco. Questa volta la coppia ha ospitato Andrea Bocelli, che è arrivato in Puglia con la moglie Veronica Bert ...