Romero pronto per la Juventus: “Un sogno che si avvera. Voglio giocarmi le mie opportunità” (Di mercoledì 5 agosto 2020) Una stagione abbastanza positiva con il Genoa, terminata con la salvezza del Grifone. Adesso, per Cristian Romero si aprono le porte di un'altra avventura: quella con la Juventus. Il difensore argentino, già da tempo acquistato dai bianconeri, si dovrà aggregare al gruppo di Sarri dopo la conclusione della Champions League e, chissà, magari proverà a convincere il mister a puntare su di lui. Parlando a Cadena 3, il difensore ha commentato la sua emozione.Romero: "Juventus un sogno che si avvera"caption id="attachment 1002349" align="alignnone" width="849" Romero (getty images)/caption"La Juve è un sogno che ho sempre voluto realizzare", ha ammesso Romero. "Mi dovrò presentare dopo la Champions ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Romero pronto per la Juventus: 'Un sogno che si avvera. Voglio giocarmi le mie opportunità' -… - TheaDashSports : RT @SerieA: Romero si fa trovare pronto e mette in rete di testa ?? #GenoaVerona 3-0 #SerieATIM #WeAreCalcio - JORGEVA17898546 : RT @SerieA: Romero si fa trovare pronto e mette in rete di testa ?? #GenoaVerona 3-0 #SerieATIM #WeAreCalcio - SerieA : Romero si fa trovare pronto e mette in rete di testa ?? #GenoaVerona 3-0 #SerieATIM #WeAreCalcio -