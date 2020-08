Roma, vicinissima la firma preliminare con il gruppo Friedkin: i dettagli (Di mercoledì 5 agosto 2020) La Roma si appresta a passare al gruppo Friedkin: è vicinissima la firma preliminare con il gruppo dello statunitense Come riporta Sky Sport è vicinissima la firma preliminare tra la Roma e il gruppo Friedkin per l’acquisizione del club capitolino. L’imprenditore texano (di origini californiane) adesso avrebbe la strada spianata per acquistare la Roma: l’offerta presentata a Pallotta è di 575 milioni, che garantirebbe al patron un incasso immediato di 177 milioni (la sua quota), con il resto della somma destinata a ricoprire il debito contratto dal club ... Leggi su calcionews24

Roma, sfumata l’intesa con Al Baker: Friedkin è ora più vicino

Al Baker non avrebbe deciso di superare la cifra offerta dall’imprenditore statunitense che, adesso, sembra essere sempre più vicino all’acquisto della Roma.

