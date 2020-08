Roma, nuova fornitura di arredi scolastici per l’emergenza Covid: nessun ritardo, ordini inviati a breve (Di mercoledì 5 agosto 2020) In merito ad alcune notizie stampa che parlano di ritardi nell’acquisto di nuovi banchi per le scuole si precisa che la fornitura di arredi scolastici e didattici per scuole dell’infanzia e le scuole primarie e secondarie di primo grado di Roma Capitale è aggiuntiva e integrativa rispetto all’acquisizione e distribuzione degli arredi scolastici, in particolare sedie e banchi, da parte del Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza Covid-19. Lo rende noto il Campidoglio. La fornitura di arredi scolastici di cui si sta occupando Roma Capitale prevede nello specifico l’acquisto di lavagne, ... Leggi su ilcorrieredellacitta

virginiaraggi : Sono a Ostia, sul litorale di Roma: oggi inauguriamo la nuova spiaggia libera SPQR. Abbiamo demolito strutture abus… - Roma : #MetroC, la nuova stazione #AmbaAradam-Ipponio sarà intitolata al partigiano #GiorgioMarincola. Figlio di un sottuf… - virginiaraggi : Sono in via Gavio Massimo a Ostia Antica, sul litorale di Roma. Questa sera abbiamo acceso la nuova illuminazione p… - antigonediedipo : Apre a Roma una nuova scuola per imparare coding e tecnologia - CorriereCitta : Roma, nuova fornitura di arredi scolastici: nessun ritardo, ordini inviati a breve -

Ultime Notizie dalla rete : Roma nuova Roma, nuova visita medica per Pastore: ipotesi rescissione Corriere dello Sport Nel Lazio positivi tre adolescenti: due sono fratello e sorella

Tre adolescenti positivi al coronavirus tra i casi accertati nelle ultime 24 ore nel Lazio. A renderlo noto La Regione nel aggioramento di oggi, mercoledì 5 agosto, sull'andamento dell'epidemia nel La ...

Rocco Schiavone 4: al via le riprese dei nuovi episodi della serie Rai

Le riprese dei nuovi episodi hanno preso il via in Valle d’Aosta, dove Schiavone è stato trasferito, e successivamente coinvolgeranno anche la città di Roma. Leggi anche: È per il tuo bene, recensione ...

Tre adolescenti positivi al coronavirus tra i casi accertati nelle ultime 24 ore nel Lazio. A renderlo noto La Regione nel aggioramento di oggi, mercoledì 5 agosto, sull'andamento dell'epidemia nel La ...Le riprese dei nuovi episodi hanno preso il via in Valle d’Aosta, dove Schiavone è stato trasferito, e successivamente coinvolgeranno anche la città di Roma. Leggi anche: È per il tuo bene, recensione ...