Roma, la cordata del Kuwait si è ritirata. Friedkin vicinissimo all'acquisizione della società (Di mercoledì 5 agosto 2020) Dan Friedkin corre da solo , e il traguardo è a ormai a un passo. Come riporta il quotidiano del Kuwait 'Aljarida', la corsa di Al Baker per subentrare a Pallotta si è infatti conclusa. La cordata non ... Leggi su leggo

marcoconterio : ?? Niente futuro con #AlBaker per la #Roma: la cordata del Kuwait si ritira dalla corsa al club giallorosso dopo il… - perchetendenza : 'Friedkin': Perché dopo il ritiro della cordata kuwaitiana il magnate texano corre da solo per l'acquisto della Rom… - Marco562017 : RT @marcoconterio: ?? Niente futuro con #AlBaker per la #Roma: la cordata del Kuwait si ritira dalla corsa al club giallorosso dopo il rilan… - CarloMartootchy : RT @marcoconterio: ?? Niente futuro con #AlBaker per la #Roma: la cordata del Kuwait si ritira dalla corsa al club giallorosso dopo il rilan… - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Roma, la cordata del Kuwait si è ritirata. Friedkin vicinissimo all'acquisizione della società -