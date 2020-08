Roma: il furgone compie la manovra azzardata, due motociclette della stradale si scontrano tra loro (FOTO) (Di mercoledì 5 agosto 2020) Incidente stamattina in Via Salaria che ha visto coinvolte due motociclette della Polizia stradale. Il sinistro, verificatosi intorno alle 9.13, è avvenuto all’altezza del civico 957, in corrispondenza dello svincolo per Villa Spada. See image gallery at www.ilcorrieredellacitta.com (FOTO: Incidenti H24) Incidente in Via Salaria: due moto della stradale si scontrano tra loro Stando a quanto raccolto – chiaramente saranno ora i rilievi ad opera della Polizia Locale di Roma Capitale a far luce sull’esatta dinamica dell’incidente – un furgone avrebbe compiuto una manovra azzardata cambiando improvvisamente corsia; per ... Leggi su ilcorrieredellacitta

