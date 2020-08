Roma, dipendente Atac dà un calcio al passeggero: ecco il video (GUARDA) (Di mercoledì 5 agosto 2020) Il dipendente Atac che lo scorso sabato ha colpito con un calcio un passeggero è stato sospeso. Il fatto, avvenuto nella stazione della metro B di Ponte Mammolaìo, è stato filmato e diffuso sui social. L’azienda dei trasporti capitolini, oltre a ritenere il gesto estremamente grave, ha avviato le indagini e predisposto la sospensione momentanea del dipendente dall’attività lavorativa. (video: Welcome to Favelas) Roma, dipendente Atac dà un calcio al passeggero: ecco il video (GUARDA) su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

