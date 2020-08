Roma, colombiano di 24 anni arrestato per tentato omicidio: ha tentato di uccidere due connazionali (Di mercoledì 5 agosto 2020) I poliziotti del commissariato Appio hanno arrestato e portato al carcere di Regina Coeli per tentato omicidio un colombiano di 24 anni . La misura di custodia cautelare è stata disposta dal Gip di ... Leggi su leggo

ilmetropolitan : #Roma, #Appio. Arrestato #colombiano accusato di #tentatoomicidio -- - mauriV66 : RT @leggoit: Roma, colombiano di 24 anni arrestato per tentato omicidio: ha tentato di uccidere due connazionali - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Roma, colombiano di 24 anni arrestato per tentato omicidio: ha tentato di uccidere due connazionali - leggoit : Roma, colombiano di 24 anni arrestato per tentato omicidio: ha tentato di uccidere due connazionali - NuovoMille : La rissa era avvenuta nella notte del 12 luglio, quando un gruppo di giovani sudamericani aveva visto un loro conna… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma colombiano Roma, colombiano di 24 anni arrestato per tentato omicidio: ha tentato di uccidere due connazionali Leggo.it Appio, tentato omicidio: arrestato un uomo di origine colombiana

Tentato omicidio. Questa la pesante accusa formulata dal Gip del Tribunale di Roma nei confronti di un colombiano di 24 anni arrestato dalla Polizia di Stato. La vicenda è iniziata nella notte del 12 ...

Picchia una ragazza, poi tenta di uccidere i ragazzi intervenuti in difesa della vittima

Duplice tentato omicidio. Questa la pesante accusa formulata dal Gip del Tribunale di Roma nei confronti di un colombiano di 24 anni arrestato dalla Polizia di Stato. La vicenda è iniziata nella notte ...

Tentato omicidio. Questa la pesante accusa formulata dal Gip del Tribunale di Roma nei confronti di un colombiano di 24 anni arrestato dalla Polizia di Stato. La vicenda è iniziata nella notte del 12 ...Duplice tentato omicidio. Questa la pesante accusa formulata dal Gip del Tribunale di Roma nei confronti di un colombiano di 24 anni arrestato dalla Polizia di Stato. La vicenda è iniziata nella notte ...