Rocco Casalino pizzicato a spasso per Roma con Gabriele Rossi (Di mercoledì 5 agosto 2020) Il settimanale “Chi” ha sorpreso Rocco Casalino e Gabriele Rossi” durante una passeggiata per le vie di Roma. Camminano l’uno accanto all’altro, poi si siedono insieme al tavolino di un ristorante sempre immersi nelle chiacchiere. Il portavoce del premier si è da poco lasciato alle spalle una lunga relazione con il cubano Josè Carlos Alvarez, mentre l’attore ha chiuso di recente l’importante amicizia con Gabriel Garko. Casalino conviveva da tempo con il suo compagno, ma il loro rapporto è stato travolto dagli scandali e non ha resistito. Rossi invece è stato pizzicato più volte con Garko: le voci che volevano una love story in corso erano insistenti ma mai confermate. Sta di ... Leggi su musicaetesti.myblog

AnnalisaChirico : La cultura del sospetto fa schifo sempre. Vi ricordate il concorso universitario del premier Conte? E il fidanzato… - BobmarioM : @MatteoGemmiti1 @lefrasidiosho Questi non hanno lapsus,sono propio stupidi. Basta dire che hanno Rocco Casalino come portavoce - tigrelt : RT @LunatiLuciano: Questo signore, signorina, è colui, colei, che comanda palazzo Chigi. - CeoBru : RT @dantegiumanini: E questo signore sarebbe il portavoce di Conte ? Rocco Casalino dice addio al cubano José: paparazzata clamorosa. Bac… - zazoomblog : Rocco Casalino è stato paparazzato in compagnia di Gabriele Rossi - #Rocco #Casalino #stato #paparazzato -