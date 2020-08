Rocco Casalino ha una nuova amicizia speciale: chi è? (Di mercoledì 5 agosto 2020) Rocco Casalino portavoce del governo in carica è finito tra le pagine del giornale Chi per la sua nuova amicizia speciale. Il giovane è single da qualche settimana e questo perchè il suo ex compagno Josè Carlos Alvarez è stato coinvolto in una segnalazione dell’ufficio antiriciclaggio della Banca d’Italia. Casalino si è affrettato a spiegare la situazione e ha poi aggiunto che la sua persona non può in nessun modo essere coinvolta nelle scelte dell’ex compagno. Josè da parte sua ha invece spiegato in un’intervista alla Repubblica che la situazione con Casalino era in crisi già prima della segnalazione: “Avevamo già problemi, ma questo è stato il colpo di grazia. ... Leggi su quotidianpost

AnnalisaChirico : La cultura del sospetto fa schifo sempre. Vi ricordate il concorso universitario del premier Conte? E il fidanzato… - LevyGalanti : RT @ilgiornale: È davvero finita tra Rocco Casalino e il cubano Josè Alvarez: il portavoce di Giuseppe Conte è stato paparazzato in compagn… - MatteoGemmiti1 : @BobmarioM @lefrasidiosho Rocco Casalino è l'uomo più invidiato d'italia. Perché a voi rosiconi ve lo mette in quel… - zazoomblog : Rocco Casalino pizzicato a spasso per Roma con Gabriele Rossi - #Rocco #Casalino #pizzicato #spasso - BobmarioM : @MatteoGemmiti1 @lefrasidiosho Questi non hanno lapsus,sono propio stupidi. Basta dire che hanno Rocco Casalino come portavoce -