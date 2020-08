Rocco Casalino beccato con lui: è un famosissimo attore (Foto) (Di mercoledì 5 agosto 2020) Le loro Foto a fine articolo! Rocco Casalino pare abbia davvero voltato pagina, prendendo nettamente le distanze dal compagno, o ex, Josè Carlos Alvarez, per avvicinarsi all'aitante attore Gabriele Rossi, che tempo fa era stato associato all'altro bellissimo del cinema e della tv, Gabriel Garko. La vicenda del trading online pare sia stata la pietra tombale della relazione del portavoce di Giuseppe Conte con il Alvarez, ora rimpiazzato con il bel Fortunato Di Venanzio de L'Onore e il Rispetto. A paparazzare la nuova presunta coppia è stato il settimanale Chi, cha ha Fotografato i due atteggiamenti molto complici durante una romantica serata a passeggio per Roma, che di notte è il palcoscenico ideale per gli innamorati. Quella di Rocco ... Leggi su howtodofor

