Rocco Casalino a cena con l’attore Gabriele Rossi: le foto (Di mercoledì 5 agosto 2020) Rocco Casalino ha già dimenticato il suo fidanzato Josè, trovando consolazione tra le braccia di un altro uomo. Il fortunato è Gabriele Rossi Il cubano è già dimenticato Non è passato neanche un mese dallo scoop che ha segnato José Carlos Alvarez, ex fidanzato cubano di Rocco Casalino, rimasto invischiato nella vicenda del trading online, … L'articolo Rocco Casalino a cena con l’attore Gabriele Rossi: le foto proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

AnnalisaChirico : La cultura del sospetto fa schifo sempre. Vi ricordate il concorso universitario del premier Conte? E il fidanzato… - Linkiesta : Rocco e il suo anello #Casalino, la mille euro e la stangata alla vaccinara ?? L‘articolo di @lasoncini: ttps://b… - Bgbarby0 : #Macron ha gli occhiucci a cuore e Casalino ricambia maliziosamente!Entrambi hanno avuto l'amichetto' spendaccione… - peppiniellopz : RT @_DAGOSPIA_: ROCCO CASALINO BECCATO DA 'CHI' MENTRE SI CONSOLA CON L'ATTORE GABRIELE ROSSI - mauri_955 : @giulianol Ma su, su si sa che Manlio è una persona acculturata... E poi è sempre in buona compagnia: GIGGINO dimai… -

Ultime Notizie dalla rete : Rocco Casalino

Rocco Casalino addio definitivo a Josè Carlos Alvarez. Il portavoce del premier Giuseppe Conte è stato beccato in compagnia di Gabriele Rossi, un tempo intimo amico dell’attore Gabriel Garko.Il portavoce del premier Conte, Rocco Casalino, è stato pizzicato per le vie di Roma in compagnia dell’attore Gabriele Rossi. Il gossip è esploso dopo l’avvistamento di Rocco Casalino e Gabriele Rossi ...