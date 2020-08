Ritrovato nel lago di Como cadavere di consulente finanziario scomparso 2 mesi fa (Di mercoledì 5 agosto 2020) Il cadavere di un consulente finanziario milanese, Raffaele Casatto, 40 anni, scomparso due mesi fa, è stato ripescato dalle acque del Lario a Varenna (Lecco).Il ritrovamento sarebbe stato fortuito: i sommozzatori dei vigili del fuoco di Milano stavano compiendo un’esercitazione sui fondali del lago in località Fiumelatte di Varenna, a 70 metri di profondità, quando hanno individuato il corpo di una persona, che nelle ore successive è stato identificata in Raffaele Casatto, vicentino d’origine, ma residente a Milano da anni, di professione consulente finanziario.La Procura di Lecco ha aperto un fascicolo per chiarire le cause del decesso. Sono in corso accertamenti. Leggi su huffingtonpost

Ultime Notizie dalla rete : Ritrovato nel Regno Unito, ritrovato 35enne dato per morto da cinque anni: viveva nascosto nei boschi la Repubblica Di Stefano e l’addio a Forza Italia: «Nessuno strappo, percorso quasi naturale»

«Siamo in partenza per Cattolica, come tutti gli anni». La svolta dall’azzurro forzista al nuovo blu leghista di Roberto Di Stefano, primo sindaco di centrodestra a espugnare Sesto San Giovanni, la St ...

Sanremo: bambini in festa a Villa Nobel per lo spettacolo ‘Hero Story’ (Fotogallery)

È stata una serata di grande festa e divertimento per i bambini che ieri sera si sono ritrovati nel parco di Villa Nobel per ‘Hero Story’. Lo spettacolo per bambini e famiglie dedicato al mondo dei su ...

