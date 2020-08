Risultati Europa League – L’Inter si ‘sporca’ ed elimina il Getafe: Manchester ok, tris Copenhagen e Shakhtar (Di mercoledì 5 agosto 2020) Archiviati i campionati nazionali, è tempo di Europa… League. L’Inter si sarebbe dovuta sporcare ha detto Conte alla vigilia della gara contro il Getafe, avversario ostico, fra i più fallosi dei maggiori campionati europei. Così è stato. I nerazzurri però hanno dimostrato di sapersi sporcare le mani, di reggere il confronto con una squadra più fresca, seppur meno tecnica, tenendo botta contro l’impeto iniziale degli spagnoli e venendo fuori alla distanza. I gol che regalano gli ottavi ai nerazzurri portano le firme di Lukaku ed Eriksen, ma sul risultato finale pesa anche un rigore sbagliato da Molina sull’1-0. Nelle altre gare della serata da segnalare due tris: quello del Copenhagen che ribalta la sconfitta dell’andata ... Leggi su sportfair

