Risultati Europa League, il programma degli ottavi di finale: c’è Inter-Getafe (Di mercoledì 5 agosto 2020) Risultati Europa League – Torna in campo l’Europa League. Si giocano le gare degli ottavi di finale. Di alcune si era disputata l’andata, mentre per le italiane sarà gara secca. L’Inter se la vedrà con il Getafe, la Roma contro il Siviglia. Compito agevole per il Manchester United, dopo la vittoria per 5-0 in Austria contro il Lask Linz. Partono da situazione di vantaggio anche Shakhtar, Bayer Leverkusen e Basilea. Di seguito i Risultati. I Risultati MERCOLEDI’ 5 AGOSTO ore 18.55 COPENHAGEN-BASAKSEHIR SHAKHTAR-WOLSFSBURG ore 21 MANCHESTER UNITED-LASK LINZ Inter-Getafe GIOVEDI’ 6 AGOSTO ore ... Leggi su calcioweb.eu

Giocherà Zaniolo dal via, con Ibanez a sostituire Smalling al centro della difesa e Mkhitaryan che ha un obiettivo già molto chiaro: “Questa Roma può anche vincere l’Europa League”. Ed allora domani p ...

Uefa, gare di Champions ed Europa League a rischio se i protocolli non verranno rispettati

Torna il grande calcio europeo e per la prima volta la Uefa, dopo aver osservato la situazione nei vari campionati nazionali, dovrà fare i conti con i stringenti protocolli sanitari. Stando a quanto r ...

