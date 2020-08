“Ripartiamo dallo sport”: de Magistris firma la riqualifica di tre piscine (Di mercoledì 5 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “#Ripartiamodallosport” è l’hastag lanciato dal sindaco di Napoli Luigi de Magistris che annuncia la volontà di rendere nuovamente agibili tre piscine sul territorio. “Firmeremo nei prossimi giorni un protocollo d’intesa con la Federazione Italiana Nuoto e il ministero dello Sport per finanziare la manutenzione e la riqualificazione di tre importanti piscine della nostra città”, spiega il sindaco. Saranno oggetto dei lavori: la Piscina Nestore a Chiaiano, investendo una cifra pari a 340.000 euro, la Piscina Bulgarelli Via Monfalcone a Poggioreale, per un totale di 1.325.000 euro e la Piscina Galante a Scampia, per un totale di 2.000.000 euro. “Metteremo in sicurezza e valorizzeremo anche altre ... Leggi su anteprima24

