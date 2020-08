Riparte il business migranti: ecco i messaggi dei trafficanti (Di mercoledì 5 agosto 2020) Giovanni Giacalone Uno dei trafficanti è da anni noto come "Morad Zuwara" e continua a pubblicizzare le sue traversate verso l'Italia, senza che nessuno si preoccupi di oscurargli i profili e sempre con lo stesso numero I trafficanti di irregolari che salpano dalle coste di Libia e Tunisia carichi di immigrati impazienti di raggiungere i porti aperti italiani si pubblicizzano anche su Facebook, come delle vere e proprie agenzie di viaggi; è per esempio il caso di un trafficante che si fa chiamare "Morad Zuwara", con più profili e pagine sul social, dove lascia tranquillamente il proprio numero di cellulare e invita gli irregolari a contattarlo. Ma la beffa ancor più grossa è che il signor Morad era già stato colto in flagranza nel marzo del 2019 quando un reporter del programma di Rete4 "Stasera ... Leggi su ilgiornale

I trafficanti di irregolari che salpano dalle coste di Libia e Tunisia carichi di immigrati impazienti di raggiungere i porti aperti italiani si pubblicizzano anche su Facebook, come delle vere e ...

