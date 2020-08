Rimini piange Sergio Zavoli e si prepara ad accoglierlo di nuovo: sarà sepolto vicino a Fellini (Di mercoledì 5 agosto 2020) RIMINI – “Di tutto quello che si dirà- in queste ore, in questi giorni, per sempre- di Sergio Zavoli forse passerà inosservato un fatto apparentemente locale: Rimini è la sua patria. Lo è stata in vita per affetti, lavoro, amicizie, passioni. Lo sarà ancor più da ora in avanti”. Andrea Gnassi, sindaco di Rimini, rende omaggio a Sergio Zavoli, scomparso all’età di 96 anni, annunciando il suo “ritorno a casa”. Leggi su dire

Agenzia_Dire : 'Di #SergioZavoli forse passerà inosservato un fatto apparentemente locale: #Rimini è la sua patria'.… -

Ultime Notizie dalla rete : Rimini piange Scomparsa di Sergio Zavoli, Gnassi: "Ci vedevamo spesso per un piatto di tagliatelle" La Repubblica Scomparsa di Sergio Zavoli, Gnassi: "Ci vedevamo spesso per un piatto di tagliatelle"

L'Emilia-Romagna piange la scomparsa di Sergio Zavoli, morto oggi a Roma a 96 anni, giornalista, scrittore, politico, nato a Ravenna e cresciuto a Rimini, di cui era cittadino onorario. "Ci lascia un ...

Sergio Zavoli è morto/ L’ultima volontà: “Seppellitemi accanto a Fellini”

L’Italia piange un’autentica icona del giornalismo televisivo, che nella sua brillante carriera ha anche ricoperto il ruolo di senatore Essere riportato a Rimini per riposare accanto all’amico Federic ...

L'Emilia-Romagna piange la scomparsa di Sergio Zavoli, morto oggi a Roma a 96 anni, giornalista, scrittore, politico, nato a Ravenna e cresciuto a Rimini, di cui era cittadino onorario. "Ci lascia un ...L’Italia piange un’autentica icona del giornalismo televisivo, che nella sua brillante carriera ha anche ricoperto il ruolo di senatore Essere riportato a Rimini per riposare accanto all’amico Federic ...