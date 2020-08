Ricorso Trapani: Pescara e Cosenza si costituiscono in giudizio davanti al Collegio di Garanzia del Coni (Di mercoledì 5 agosto 2020) Tre tifoserie di club di Serie B sono in ansia: c'è un Ricorso del Trapani che sarà discusso domani dal Collegio di Garanzia del Coni con i siciliani che chiedono i due punti già tolti che la condannano alla retrocessione ma se venissero restituiti sconvolgerebbero il responso della classifica dopo l'ultima giornata. Il Pescara verrebbe retrocesso e il Trapani sarebbe salvo. Ma ci andrebbe di mezzo anche il Cosenza che dovrebbe disputare il playout con il Perugia. In caso venisse restituito solo un punto ecco che il Trapani sfiderebbe la squadra umbra con il Pescara in C e Cosenza salvo.CAMPIONATO FALSATOcaption id="attachment 1002381" align="alignnone" width="594" ... Leggi su itasportpress

Il Trapani attende la decisione del Collegio di Garanzia del Coni sul ricorso contro la penalizzazione di 2 punti per capire se potrà disputare o meno i play-out, Comunque vada, il futuro di Fabrizio ...

Nonostante il terzultimo posto, il Trapani vuole rinconfermare Castori. Occhi però anche alle big della Serie B, che mirano al tecnico dei siciliani Il Trapani, attendendo la decisione ufficiale dell’ ...

Il Trapani attende la decisione del Collegio di Garanzia del Coni sul ricorso contro la penalizzazione di 2 punti per capire se potrà disputare o meno i play-out, Comunque vada, il futuro di Fabrizio ...