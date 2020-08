Riccardo Scamarcio: le prime foto della figlia (Di mercoledì 5 agosto 2020) Riccardo Scamarcio ormai non può più nascondere la bella novità: ci sono pure le foto a confermare che sì, Scamarcio è diventato papà. L’attore ha però intenzione di mantenere assoluto riserbo sulla cosa, tanto che non ha voluto nemmeno svelarne il nome. Riccardo Scamarcio e la compagna Angharad Wood sono diventati genitori qualche settimana fa ed il mondo dei gossip ha scatenato la caccia al pupo? Come si chiama la figlia di Scamarcio? Che volto ha? Come sta? Riccardo Scamarcio e compagna: prime foto con la figlia Diva e Donna ha dato una piccola risposta a queste domande: sono infatti state diffuse le ... Leggi su thesocialpost

LIDAMUGNAI : RT @SkyTG24: Marateale : Scamarcio: 'Chiedetemi tutto ma non di mia figlia' - CrapanzanoRobin : RT @SkyTG24: Marateale : Scamarcio: 'Chiedetemi tutto ma non di mia figlia' - SkyTG24 : Marateale : Scamarcio: 'Chiedetemi tutto ma non di mia figlia' - MontgomeryClyft : RT @arianna_yt: Chiedo a te @la_pennylane che sei un faro nella notte per quanto riguarda gli adattamenti BBC che io è palese mi stia perde… - arianna_yt : Chiedo a te @la_pennylane che sei un faro nella notte per quanto riguarda gli adattamenti BBC che io è palese mi st… -