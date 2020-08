Ricardo Scamarcio papà, la prima passeggiata con la figlia Emily (Di mercoledì 5 agosto 2020) La prima passeggiata di Riccardo Scamarcio nelle inediti vesti di papà. Riccardo Scamarcio, 40 anni, lo scorso 17 luglio è diventato papà della sua prima figlia, Emily, nata... Leggi su leggo

leggoit : #ricardo scamarcio papà, la prima passeggiata con la #figlia Emily -

Ultime Notizie dalla rete : Ricardo Scamarcio

La Gazzetta del Mezzogiorno

C'è James Bond che si tuffa dall'antico ponte dell'acquedotto di Gravina in Puglia nell'ultimo “007 - No time to die”, o Wonder Woman che si allena tra il Castel del Monte di Andria e l'enorme monolit ...Fiocco rosa in casa Scamarcio. L'attore è diventato da poco papà di una bimba nata dall'amore con Angharad Wood: «La vita privata resta privata», ha commentato mentre era ospite a Bari nella sala cons ...