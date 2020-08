Riapertura stadi, l’OMS: “poco realistico, al massimo 1000 o 2000 persone” (Di mercoledì 5 agosto 2020) C’è molta incertezza sulla Riapertura degli stadi. L’Organizzazione Mondiale della Sanità non sembra molto favorevole, come conferma Michael Ryan, direttore delle emergenze sanitarie dell’OMS: “Non lo sappiamo. Grandi folle di 40.000, 50.000, 60.000 persone … Non è solo per il rischio di essere allo stadio, ma anche di raggiungerlo con i mezzi pubblici, di trovarsi dentro bar e club. Immaginate tutti i problemi che abbiamo ora con i locali notturni e i bar. Moltiplicateli per un’esperienza di quattro o cinque ore, in cui migliaia di persone convergono con lo stesso trasporto pubblico in un posto. E poi tutti gli aspetti sociali che seguono. potrebbe essere disastroso”, ha detto attraverso una live chat come riportano anche vari siti esteri. “È poco ... Leggi su calcioweb.eu

CalcioWeb : Riapertura stadi, l'OMS: 'poco realistico, al massimo 1000 o 2000 persone' - - DMOSCARDINO : Che dio ci benedica con la riapertura degli stadi e che tu @victorosimhen9 possa viverla da protagonista.... con no… - ParmaLiveTweet : Bonaccini: 'Per la ripresa del campionato auspico una riapertura degli stadi in base alla capienza'… - Notiziedi_it : Gravina: “Siamo tutti preoccupati: protocolli insostenibili. Riapertura degli stadi? Siamo certi che ci arriveremo” - MarekNapoli : RT @napolimagazine: FIGC - Il presidente Gravina: 'Preoccupati per la partenza del campionato, protocollo insostenibile, riapertura degli s… -