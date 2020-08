Rete Unica, Gubitosi (TIM): “Non diamo garanzia deal. Accordo solo se sarà vantaggioso” (Di mercoledì 5 agosto 2020) (Teleborsa) – Il numero uno di TIM, Luigi Gubitosi, durante la conference call sui risultati del semestre, ha parlato del progetto di creazione di una Rete Unica, caldeggiato dal Governo, che ha subito un’accelerazione negli ultimi tempi in seguito all’offerta presentata dal fondo KKR per la Rete secondaria. Il manager l’ha definita “un’ottima notizia” ed un “passo importante” per il Paese e per tutti gli stakeholder ed ha spiegato che la costituzione di Fiber Corp con il fondo KKR per la Rete secondaria ha reso più semplice un potenziale Accordo con Open Fiber per la Rete Unica dove confluirà anche la Rete secondaria. Gubitosi ha però precisato ... Leggi su quifinanza

