Renzi ad Avella: “Il 14 settembre, costi quel che costi, si torna a scuola” (Di mercoledì 5 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvella (Av) – “Il 14 settembre, costi quel che costi, si torna a scuola”. Così Matteo Renzi presente questa sera ad Avella nella cornice dell’Anfiteatro per presentare il suo libro “La Mossa del Calavvo. Come ricominciare insieme”. Il senatore di “Italia Viva” ha dialogato con Francesco Piccinini. Diversi gli esponenti del partito presenti, tra cui Vincenzo Alaia in corsa per le prossime Elezioni Regionali di settembre. “Dobbiamo puntare ai fatti – dice l’ex Premier – Bisogna lavorare per creare occupazione puntare tutto sul lavoro perché la situazione inizia ad essere drammatica. ... Leggi su anteprima24

Il Ministro delle pari opportunità, Elena Bonetti, e il senatore Matteo Renzi saranno in Irpinia il, 5 agosto, per un programma denso di appuntamenti. Il Ministro, invitato dal Consigliere regionale Vincenzo Alaia

