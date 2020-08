Regione Campania: ok alla legge contro l’omotransfobia (Di mercoledì 5 agosto 2020) Via libera alla legge contro l’omotransfobia. L’aula ha approvato a maggioranza la norma relativa al contrasto alla violenza e alle discriminazioni determinate dall’orientamento sessuale e dall’identità dei genere. La legge nasce in seguito a una serie di emendamenti presentati all’originario testo unificato che metteva insieme violenza contro le donne e violenza omostransfobica, da cui e’ stata stralciata la parte della violenza maschile contro le donne. La nuova legge approvata in aula è composta da 13 articoli e prevede la costituzione di un Osservatorio regionale sulla violenza e le discriminazioni determinate dall’orientamento sessuale e dall’identità di genere. ... Leggi su ildenaro

Regione Campania, approvata legge contro omotransfobia

