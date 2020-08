Regionali, Zaccaria Spina con De Luca: “Mi candido con Campania Popolare” (Di mercoledì 5 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiEra nell’aria e adesso è ufficiale: Zaccaria Spina sarà il candidato di Campania Libera nel Sannio. Ad annunciarlo è lo stesso sindaco di Ginestra degli Schiavoni, “Tra quelli che oggi si candidano a governare la Regione Campania non vi è un presidente migliore di Vincenzo De Luca. Il nostro governatore rappresenta una vera e propria risorsa“. Così Zaccaria Spina annuncia la sua candidatura nella lista “CON DE Luca- Campania POPOLARE”, rimarcando inoltre l’esigenza di affiancare a De Luca, per Benevento ed il Sannio, una rappresentanza più incisiva, esperta delle problematiche e delle potenzialità e che ... Leggi su anteprima24

