Referendum, Boccia: “Pd serio, subito nuova legge elettorale” (Di mercoledì 5 agosto 2020) ROMA – “Quando Zingaretti dice che sulla nuova legge elettorale il Pd andrà avanti comunque, che in Parlamento chiederemo un confronto, è per senso di responsabilità: se c’è la maggioranza benissimo altrimenti la discussione si deve aprire a tutto il Parlamento”, risponde Francesco Boccia, ministro agli Affari regionali e Autonomie, nella videointervista rilasciata all’agenzia Dire. Sul referendum “il Pd è un partito serio, ha detto ‘Sì’ al taglio dei parlamentari- risponde Boccia- ma dal primo momento abbiamo detto che c’è un accordo politico, che la riduzione dei parlamentari ha senso se ci sono le modifiche correlate, ad esempio, penso all’adeguamento del numero dei grandi elettori per la nomina del Presidente della Repubblica ma anche alla nuova legge elettorale, perché se non si fa nulla le piccole Regioni rischiano di non aver più rappresentanza”. Insomma, dice ancora Boccia “non è possibile ridurre la rappresentanza in maniera così marcata in tante regioni e per questo il Pd chiede che si passi dagli accordi firmati ai fatti. Il segretario Zingaretti chiede il rispetto dei patti e mi auguro che tutte le forze politiche della maggioranza lo facciano… mi aspetto un contributo anche delle opposizioni visto che anche loro sono per il ‘Sì’, sarebbe bene, insieme, adeguare la legge elettorale, alla tante piccole Regioni italiane vanno date certezze subito e non dopo. A chi ha sancito un patto di maggioranza chiedo di rispettarlo, alle opposizioni una esortazione a confrontarci“. Leggi su dire

"La leale collaborazione tra Stato e Regioni è il caposaldo della loro autonomia". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricevendo nel pomeriggio al Quirinale i presidenti del ...

Sul referendum per il taglio dei parlamentari il PD rischia di ... In primis Italia Viva, che con Renzi insiste sul maggioritario e con Rosato boccia il tema, considerato non prioritario in questo ...

Sul referendum per il taglio dei parlamentari il PD rischia di ... In primis Italia Viva, che con Renzi insiste sul maggioritario e con Rosato boccia il tema, considerato non prioritario in questo ...