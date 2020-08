Reazione a Catena, puntata 5 Agosto 2020: ecco chi ha vinto e la parola vincente (Di mercoledì 5 agosto 2020) Reazione a Catena, puntata 5 Agosto 2020:con Marco Liorni si torna anche oggi a assistere a scontri tra le squadre in gioco all’insegna delle parole corrette da collegare tra loro. Quale sarà la squadra campione e il montepremi? Il format preserale di Rai1 si concentra sui giochi di intuizione e di parole, e anche oggi 5/8/2020, con Marco Liorni su Rai1, tantissimi italiani hanno seguito le gesta dei team in gara, tentando di giocare a loro volta. aggiornamento ore 10,30 Reazione a Catena, il format si basa su incastri lessicali e collegamenti di parole, con due squadre in gara. Cosa è accaduto oggi giovedì 5 Agosto 2020? Abbiamo visto con attenzione una nuova ... Leggi su italiasera

Essenzialiam : Guardando reazione a catena. Mamma: 'la parola è caraibi' 'Hai visto Pirati dei caraibi?' Mamma: 'Sì' 'Come si chia… - AdamantinaCecia : @FortunatoBille @NatereF @pietro_M6868 @IBeefsquatch @CamilloDiFabio @Curenna Buona cena a tutti. Non ho seguito ne… - italiaserait : Reazione a Catena, puntata 5 Agosto 2020: ecco chi ha vinto e la parola vincente - perrysblueeyes : MA CHE SI URLA QUESTA A REAZIONE A CATENA COSAAAAAAA - idiseredati : @YsseJ__93 Quando realizzi Dove...al lavoro Che non potrò seguire reazione a catena Perché la signora deve guardare la messa in TV. -