Real Madrid, i convocati di Zidane per la sfida contro il Manchester City: Bale out (Di mercoledì 5 agosto 2020) Zinedine Zidane ha diramato la lista dei convocati del Real Madrid per la sfida di ritorno degli ottavi di finale di Champions League 2019/2020 contro il Manchester City. I blancos dopo essere inciampati per 1-2 nel match del Bernabeu contro la banda di Guardiola, proveranno a ribaltare il risultato in terra inglese. L’appuntamento è fissato per le ore 21.00 di venerdì 7 agosto. Tra i convocati si nota l’assenza di Bale. convocati PORTIERI: Courtois, Areola, Altube DIFENSORI: Carvajal, Militao. Sergio Ramos, Varane, Nacho, Marcelo, Mendy, Hernandez CENTROCAMPISTI: Kroos, Modric, Casemiro, Valverde, Isco ATTACCANTI: ... Leggi su sportface

