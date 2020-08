Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales “separati”: dopo tanti rumor lei fa chiarezza (Di mercoledì 5 agosto 2020) Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales si sono conosciuti sul set del film ‘Immaturi – Il viaggio’, si sono innamorati e da allora mai più lasciati. Fanno coppia fissa dal 2011 e dal loro amore sono nate due splendide bambine, Luna e Alma, che difficilmente i due, da sempre molto attenti a preservare la loro vita privata, mostrano sui social. Durante il lockdown si è parlato di Raoul e di Rocío perché paparazzati fuori casa ma per una nobile causa: i due hanno deciso di scendere in prima linea durante il momento più difficile dell’emergenza sanitaria. Come mostrato da alcune foto pubblicate sui rispettivi profili Instagram e dagli scatti pubblicati sulla rivista Chi, la coppia si è data da fare nell’attività di volontariato per la ... Leggi su caffeinamagazine

BovaSpain : RT @RaiUno: 'Comunque le tue correvano di meno'. ?? Con Raoul Bova, Liz Solari e tanti altri: #SeiMaiStataSullaLuna? GIOVEDì #6agosto in pri… - Manufin11 : @gianlucaeboli1 È come paragonare Raoul Bova a Robert De Niro e stupirsi che non abbia vinto l'Oscar l'attore italiano... - CarlottaMiller_ : RT @RaiUno: 'Comunque le tue correvano di meno'. ?? Con Raoul Bova, Liz Solari e tanti altri: #SeiMaiStataSullaLuna? GIOVEDì #6agosto in pri… - Tamiloli : RT @RaiUno: 'Comunque le tue correvano di meno'. ?? Con Raoul Bova, Liz Solari e tanti altri: #SeiMaiStataSullaLuna? GIOVEDì #6agosto in pri… - RaiUno : 'Comunque le tue correvano di meno'. ?? Con Raoul Bova, Liz Solari e tanti altri: #SeiMaiStataSullaLuna? GIOVEDì… -

Ultime Notizie dalla rete : Raoul Bova Raoul Bova e Rocío "separati". Dopo tanti rumor lei fa chiarezza: "È il mio unico rammarico..." Caffeina Magazine Rocio Morales e Raoul Bova si ‘separano’: “E’ l’unico rammarico”

Rocio Munez Morales e Raoul Bova si ‘separano’: “E’ l’unico rammarico”, le parole dell’attrice lasciano tutti i fan senza parole, ora non ci sono più dubbi Rocio Morales e Raoul Bova si ‘separano’: “E ...

‘Rocio Munoz Morales e Raul Bova si separano’: “Non averlo vicino è…”

Rocio Munoz Morales e Raul Bova si separano “Non averlo vicino è l’unico rammarico.” Si tratta di una crisi o solo di speculazioni? Si sta diffondendo una voce che parla di una crisi tra Rocio Munoz M ...

Rocio Munez Morales e Raoul Bova si ‘separano’: “E’ l’unico rammarico”, le parole dell’attrice lasciano tutti i fan senza parole, ora non ci sono più dubbi Rocio Morales e Raoul Bova si ‘separano’: “E ...Rocio Munoz Morales e Raul Bova si separano “Non averlo vicino è l’unico rammarico.” Si tratta di una crisi o solo di speculazioni? Si sta diffondendo una voce che parla di una crisi tra Rocio Munoz M ...