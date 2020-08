Raffaella Carrà, lettera aperta a Sergio Zavoli: “Rimarrà per sempre nel mio cuore” (Di mercoledì 5 agosto 2020) “Caro Dott. Zavoli, è con profondo dispiacere che ho saputo che non è più fra noi. Ma lei per me rimarrà per sempre nel mio cuore anche se l’ho incontrata una volta sola a Viale Mazzini. Era l’ora di colazione e lei mangiava due grissini ed un pezzettino di formaggio. In strada c’era una manifestazione di operai della Rai e io salii al settimo piano per farle una domanda: ‘lei è sicuro che io debba firmare il contratto con la Rai, in questo momento?’. Lei mi rispose: ‘certo che si, due cose non darò a Berlusconi: il Meteo e la Carrà’. Me ne andai rassicurata, ma anche con il timore di ritorsioni, grazie a Dio non successe nulla. Ho ammirato il grande giornalista che tra le altre cose mi fece amare il ‘Giro d’Italia’ per ... Leggi su tvzap.kataweb

