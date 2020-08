Rafael Nadal: le sue dichiarazioni riguardanti il Roland Garros (Di mercoledì 5 agosto 2020) Rafael Nadal si sta preparando alla nuova stagione del Tennis, ma ha rilasciato delle dichiarazioni sul Roland Garros. Ha detto anche ai prossimi Us Open non sarà presente, ma che rispetta chi vorrà partecipare, anche se lui non si sente sicuro per causa del covid. I prossimi impegni per quanta riguarda il Tennis ci saranno nel mese di Settembre e Ottobre 2020. Leggi anche: Rafael Nadal: il re del tennis Mondiale Rafael Nadal: Le sue dichiarazioni riguardo il Roland Garros Annunciata l’assenza agli US Open, il numero 2 del mondo del tennis, Rafael Nadal, valuterà “la situazione in ... Leggi su sport.periodicodaily

