Puglia, il mistero della statua della Madonna che “lacrima” sangue (Di mercoledì 5 agosto 2020) La statua della Madonna “lacrima” sangue: il miracolo a Carmiano La statua della Madonna in piazza Paolino Arnesano a Carmiano (Puglia) da ieri pomeriggio porta una lacrima rossastra sul volto, una macchia che ricorda il sangue. La statua è stata eretta di recente in zona nel ricordo del bombardamento del 3 settembre 1943 in cui la cittadina fu risparmiata. La notizia della Madonna con la “lacrima” di sangue ha ben presto fatto il giro del paese e in tanti hanno voluto vedere con i propri occhi il miracolo. Tanti fedeli, mossi dalla curiosità e dalla devozione, si recano presso la ... Leggi su tpi

Ultime Notizie dalla rete : Puglia mistero La statua della Madonna "lacrima". Mistero e tanta fede a Carmiano: Fedeli raccolti in... Quotidiano di Puglia Il vuoto che c’è oltre gli slogan

In attesa che entri nel vivo, a cinquanta giorni dal voto la campagna elettorale delle prossime regionali sembra caratterizzata dal niente. Se dovessimo comporre una nuvola di parole con ciò che è sta ...

La statua della Madonna "lacrima". Mistero e tanta fede a Carmiano: Fedeli raccolti in preghiera

Mistero e fede in piazza Paolino Arnesano a Carmiano. Una "lacrima", che sembrerebbe di sangue, da ieri pomeriggio segna il volto della statua della Madonnina, eretta di recente in zona, nel ricordo d ...

In attesa che entri nel vivo, a cinquanta giorni dal voto la campagna elettorale delle prossime regionali sembra caratterizzata dal niente. Se dovessimo comporre una nuvola di parole con ciò che è sta ...Mistero e fede in piazza Paolino Arnesano a Carmiano. Una "lacrima", che sembrerebbe di sangue, da ieri pomeriggio segna il volto della statua della Madonnina, eretta di recente in zona, nel ricordo d ...