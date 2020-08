Psg, si fa male Verratti. Champions a rischio (Di mercoledì 5 agosto 2020) Contro l’Atalanta il Psg probabilmente dovrà fare a meno anche di Marco Verratti. Secondo quanto racconta RMC Sports, il centrocampista si è fermato ieri in allenamento, dopo uno scontro con un compagno. Oggi si è sottoposto agli esami di rito, che hanno evidenziato un infortunio non meglio specificato al polpaccio. La partita di Champions rischia di essere ricordata per le grandi assenze. Dopo Mbappé, Ilicic, Gollini e adesso, forse, anche Verratti. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista

Incredibile quanto sta accadendo al PSG dopo le due vittorie nella coppa di Francia e Coppa di Lega. Alla lunga lista di infortunati, che non ci saranno contro l'Atalanta, s'è aggiunto - secondo i fra ...

Iperestensione del legamento crociato posteriore del ginocchio destro per il portiere nerazzurro, che si è fatto male contro l'Inter scontrandosi con il compagno di squadra Gosens Iperestensione del l ...

