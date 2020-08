PSG, lesione muscolare per Verratti. Torna a correre Mbappé (Di mercoledì 5 agosto 2020) Il Paris-Saint German attraverso un comunicato ufficiale ha reso noto le condizioni fisiche di Mbappé, Verratti e Kurzawa. Per Marco Verratti – come si legge nella nota – una lesione muscolare che mette il centrocampista italiano a forte rischio per la gara contro l’Atalanta che sarà valutato nelle prossime ora. Torna a correre invece Kylian Mbappé senza palla e prosegue così il recupero dopo l’infortunio alla caviglia. Resta ai box invece Kurzawa dopo l’infortunio muscolare. Point médical concernant Marco Verratti, Kylian Mbappé et Layvin Kurzawa. — Paris Saint-Germain (@PSG inside) August 5, 2020 Foto: twitter PSG L'articolo PSG, lesione ... Leggi su alfredopedulla

