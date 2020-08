Progetto Ca’ Foscari-Nato per l’allerta in caso di attacchi biochimici (Di mercoledì 5 agosto 2020) Ricercatori dell’Universita’ Ca’ Foscari Venezia e del Consorzio Interuniversitario Nazionale per le Scienze Ambientali (Cinsa) coordineranno un Progetto di ricerca internazionale finanziato dalla Nato per lo sviluppo di una piattaforma d’allerta rapida in caso di attacco terroristico con agenti bio-chimici e della gestione dell’emergenza. Il prototipo sarà testato a Venezia e nella capitale georgiana Tbilisi. Il prototipo accoppierà una rete di sensori ambientali alla rilevazione e analisi del traffico sui social network le cui variazioni di intensità e di distribuzione spaziale forniranno un sistema di allarme. Inoltre, collaborando con le autorità, saranno definiti dei protocolli di intervento e di gestione a breve, medio e lungo termine il più ... Leggi su meteoweb.eu

