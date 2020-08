Prezzo oro agosto 2020: nuovo record, la quotazione aggiornata (Di mercoledì 5 agosto 2020) Prezzo oro a livelli record a inizio agosto 2020: complice il dilagare della pandemia, l’oro ha superato il tetto dei 2.000 dollari l’oncia. A influire sull’avanzata del metallo giallo anche il mancato accordo al Congresso sulla quinta tranche di aiuti al Paese americano, nonché il persistere delle tensioni tra Cina e Stati Uniti. Tuttavia, secondo alcuni analisti, c’è un altro fattore scatenante la crescita dei beni rifugio in queste ultime settimane. Ecco valore e quotazione dell’oro aggiornati alla chiusura di martedì 4 agosto 2020, con aggiornamenti sulla quotazione di mercoledì 5 agosto. Segui Termometro Politico su Google News Prezzo oro: dopo ... Leggi su termometropolitico

Intanto, non si arresta la corsa dell'oro: l'oro spot è salito fino a 2.030 dollari l'oncia ... 105,64 (105,867). In lieve rialzo i prezzi del petrolio che hanno perso slancio dopo aver toccato i ...nella notte tocca i 2.036 dollari Boom del prezzo dell'oro dopo l'esplosione di Beirut. I timori geopolitici alimentano la corsa del metallo giallo che, nell'era dei tassi d'interesse a zero e del ...