Pressing del Pd sulla legge elettorale. Apertura di Italia viva (Di mercoledì 5 agosto 2020) AGI - Il Pd torna ancora una volta in Pressing sulla legge elettorale. E avverte gli alleati sul referendum: senza la riforma del sistema di voto, il taglio dei parlamentari rappresenta un "pericolo". Una sorta di avvertimento agli alleati a rispettare la parola data. E, a sorpresa, dopo giorni di chiusura totale, il leader di Iv sembra aprire uno spiraglio: discutiamone, non adesso ma discutiamone, dice Matteo Renzi. Il segretario dem, Nicola Zingaretti, incalza le forze di maggioranza, dettando il nuovo timing: prima delle elezioni Regionali va approvata la riforma del sistema di voto alla Camera. Ma è proprio sulla tempistica che si infrangono i desiderata democratici: per Italia viva nessuna chiusura pregiudiziale a riavviare il confronto ... Leggi su agi

fisco24_info : Pressing del Pd sulla legge elettorale. Apertura di Italia viva: AGI - Il Pd torna ancora una volta in pressing sul… - ReylopezReinier : RT @NicoSchira: La #Sampdoria in pressing su Ernesto #Torregrossa: i blucerchiati per arrivare all’attaccante italo-venezuelano del #Bresci… - Fprime86 : RT @NicoSchira: La #Sampdoria in pressing su Ernesto #Torregrossa: i blucerchiati per arrivare all’attaccante italo-venezuelano del #Bresci… - infoitinterno : Taglio dei parlamentali, pressing del Pd: legge elettorare o riflessione complessiva - ilgiovanemassi : RT @NicoSchira: La #Sampdoria in pressing su Ernesto #Torregrossa: i blucerchiati per arrivare all’attaccante italo-venezuelano del #Bresci… -

Ultime Notizie dalla rete : Pressing del Taglio dei parlamentali, pressing del Pd: legge elettorare o riflessione complessiva AGI - Agenzia Italia Pressing del Pd sulla legge elettorale. Apertura di Italia viva

AGI - Il Pd torna ancora una volta in pressing sulla legge elettorale. E avverte gli alleati sul referendum: senza la riforma del sistema di voto, il taglio dei parlamentari rappresenta un "pericolo".

Dallo Ius culturae al Germanicum, Pd in pressing sugli alleati di governo

Pd sempre più in pressing sugli alleati di governo. I dossier sono due. Il primo riguarda il tema integrazione, e in particolare lo Ius culturae, ovvero il principio secondo cui i minori stranieri pos ...

AGI - Il Pd torna ancora una volta in pressing sulla legge elettorale. E avverte gli alleati sul referendum: senza la riforma del sistema di voto, il taglio dei parlamentari rappresenta un "pericolo".Pd sempre più in pressing sugli alleati di governo. I dossier sono due. Il primo riguarda il tema integrazione, e in particolare lo Ius culturae, ovvero il principio secondo cui i minori stranieri pos ...