Prandelli: “Tifiamo tutti Napoli, il ritmo alto mette alle strette il Barcellona” (Di mercoledì 5 agosto 2020) Cesare Prandelli, allenatore ed ex commissario tecnico della Nazionale, ha rilasciato un’intervista a Radio Kiss Kiss. Quando si arriva a queste partite bisogna essere pronti e il Napoli lo è sia da un punto di vista mentale che tattico. Sicuramente si affronta una squadra di grandi campioni, ma se scenderà in campo con la voglia di stare dentro la gara dal primo all’ultimo minuto allora si potrà fare l’impresa. Insigne ha dimostrato sempre la capacità di leggere la situazione. È un attaccante bravo a fornire assist e copre tutta la fascia. Ha avuto continuità di recente, però dovrà essere al 100% perché gare del genere non si gestiscono. Con un ritmo alto il Barcellona potrebbe soffrire. Tifiamo tutti per ... Leggi su ilnapolista

