"Povero Berlusconi, irriso da una lesbica dichiarata che sta con una comunista che lo odia": Adinolfi, orrore contro la Pascale (Di mercoledì 5 agosto 2020) E arrivò il giorno in cui Francesca Pascale venne paparazzata mentre, a bordo di uno yacht, baciava in bocca Paola Turci, la sua "amica speciale". Fotografie che hanno scatenato Mario Adinolfi, il quale ha dedicato un tweet dai toni durissimi, inaccettabili, a tutta questa vicenda. Il leader del Popolo della Famiglia rilancia la foto di Pascale, Silvio Berlusconi e Vladimir Luxuria scattata a margine di una cena romana. E scrive: "Ricordo il sorriso mesto di quando lei gli portò Luxuria a cena a Palazzo Grazioli, con tanto di selfie a cui si vede che si sarebbe volentieri sottratto - premette -. Povero Silvio, irriso a ottant'anni da una lesbica dichiarata che ora sta con una cantante comunista che lo ... Leggi su liberoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Povero Berlusconi Mario Adinolfi insulta Francesca Pascale: "Povero Berlusconi, irriso da una lesbica dichiarata che sta con una comunista che lo odia" Liberoquotidiano.it Mario Adinolfi insulta Francesca Pascale: "Povero Berlusconi, irriso da una lesbica dichiarata che sta con una comunista che lo odia"

Il leader del Popolo della Famiglia rilancia la foto di Pascale, Silvio Berlusconi e Vladimir Luxuria scattata a ... a cui si vede che si sarebbe volentieri sottratto - premette -. Povero Silvio, ...

Il leader del Popolo della Famiglia rilancia la foto di Pascale, Silvio Berlusconi e Vladimir Luxuria scattata a ... a cui si vede che si sarebbe volentieri sottratto - premette -. Povero Silvio, ...