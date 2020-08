"Poverini, mi sembra evidente". La foto che scatena Salvini: attacco brutale al gruppo di immigrati (Di mercoledì 5 agosto 2020) Un Matteo Salvini sempre più scatenato sul tema immigrazione. Nel mirino le politiche del governo di Giuseppe Conte, certo, che consente migliaia di sbarchi al giorno e permette che Lampedusa collassi. Ma nel mirino ci finiscono anche i clandestini che arrivano in Italia, almeno quelli che non fuggono da fame e guerra, insomma quelli che si presentano sulle nostre coste vestiti di tutto punto e magari "dotati" anche di barboncino. E sono proprio alcuni di questi migranti i protagonisti di un tweet del leader della Lega. Eccoli ben vestiti, con orologi, cappellini, occhiali da sole e braccialetti, seduti e sorridenti dopo essere arrivati in Italia. E a corredo della foto che potete vedere qui sotto, Salvini aggiunge il commento, sarcastico: "Fuggono dalla guerra Poverini, mi ... Leggi su liberoquotidiano

matteosalvinimi : Fuggono dalla guerra poverini, mi sembra evidente....... - cange61 : RT @matteosalvinimi: Fuggono dalla guerra poverini, mi sembra evidente....... - LaRita04477757 : RT @matteosalvinimi: Fuggono dalla guerra poverini, mi sembra evidente....... - RenatoGianmarco : RT @Libero_official: Il duro commento di #Salvini alla foto di un gruppo di migranti arrivati in Italia: 'Poverini, fuggono dalla guerra. M… - Libero_official : Il duro commento di #Salvini alla foto di un gruppo di migranti arrivati in Italia: 'Poverini, fuggono dalla guerra… -

Ultime Notizie dalla rete : Poverini sembra Conte o Marotta? Indiscreto Immigrazione, Matteo Salvini e il duro commento a questa foto: "Fuggono dalla guerra, mi sembra evidente"

Un Matteo Salvini sempre più scatenato sul tema immigrazione. Nel mirino le politiche del governo di Giuseppe Conte, certo, che consente migliaia di sbarchi al giorno e permette che Lampedusa collassi ...

Beautiful Anticipazioni Americane: Flo confessa di fronte a Wyatt e Liam!

Anticipazioni Americane di Beautiful rivelano che preso tutti i nodi verranno al pettine e Flo, spalle al muro, sarà costretta a confessare davanti a Wyatt e a Liam: Phoebe è Beth! Indice Beautiful: L ...

Un Matteo Salvini sempre più scatenato sul tema immigrazione. Nel mirino le politiche del governo di Giuseppe Conte, certo, che consente migliaia di sbarchi al giorno e permette che Lampedusa collassi ...Anticipazioni Americane di Beautiful rivelano che preso tutti i nodi verranno al pettine e Flo, spalle al muro, sarà costretta a confessare davanti a Wyatt e a Liam: Phoebe è Beth! Indice Beautiful: L ...