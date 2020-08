Post-Covid e reati, il capo della Mobile: 'Dopo il lockdown leggero calo, ma attenzione ai furti in casa' (Di mercoledì 5 agosto 2020) Violenze sessuali: reati calano in provincia, aumentano in città 11 April 2020 reati calati anche di due terzi durante il lockdown, ma anche nella ripresa i livelli pre-pandemia sono lontani dall'... Leggi su bolognatoday

repubblica : Oggi su Rep: ?? Roma, la rivolta dei ristoratori: 'Abbandonati nella crisi post Covid, nei nostri locali non serviam… - Corriere : L’albero della rinascita post-Covid cresciuto sull’asfalto. «Non uccidetelo» - GoNagaiWorld : ?? Chiude i battenti dopo 17 anni la mega sala giochi di SEGA ad Akihabara #covid-19 #luoghi #salagiochi #sega… - ICPartners : #Italia - Analizzati alcuni indicatori per monitorare la transizione e capire a che punto siamo rispetto all’Italia… - napolista : Fabian, il Barcellona era pronto ad offrire 70 milioni, non è escluso ci riprovi Sulla Gazzetta. De Laurentiis avre… -

Ultime Notizie dalla rete : Post Covid Tennis, giocatori in rivolta: la prima volta post-Covid non convince La Stampa Tartarughe, in Cilento è boom di nascite nell’estate post Covid

La prima tartarughina dell'estate 2020, in Cilento, è nata domenica, nel cuore della notte. L'hanno battezzata Irene ed è subito diventata una piccola diva, celebrata sui social mentre guadagnava il m ...

L'estate delle vacanza (post covid): le disposizioni regione per regione

Mantenere il distanziamento, evitare assembramenti e proteggere le vie respiratorie. Sono queste le principali regole da rispettare nell’estate del post-coronavirus. Le regioni accolgono i turisti chi ...

La prima tartarughina dell'estate 2020, in Cilento, è nata domenica, nel cuore della notte. L'hanno battezzata Irene ed è subito diventata una piccola diva, celebrata sui social mentre guadagnava il m ...Mantenere il distanziamento, evitare assembramenti e proteggere le vie respiratorie. Sono queste le principali regole da rispettare nell’estate del post-coronavirus. Le regioni accolgono i turisti chi ...